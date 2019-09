Tankstelle mit Holzknüppel überfallen

Eppelheim.Ein 25-jähriger Mann hat eine Tankstelle in der Handelsstraße in Eppelheim überfallen. Wie die Polizei mittteilte, bedrohte der 25-Jährige am Mittwoch gegen 11 Uhr eine Angestellte der Tankstelle mit einem Holzknüppel und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit der Beute zu seinem in der Nähe geparkten Auto. Ein Zeuge, der auf den Überfall aufmerksam geworden war, zog den Täter daraufhin aus dem Auto und hielt ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Die Polizei verhaftete den 25-Jährigen, wobei sich dieser an der Hand verletzte und zur Behandlung in eine Klinik nach Heidelberg gebracht wurde. Das Auto des Täters wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die Spurensicherung übernahmen die Kriminaltechniker.