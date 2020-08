Heidelberg/Eppelheim.Tausende Menschen in Heidelberg und Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) waren am Sonntagmorgen ohne Strom. Die Haushalte konnten nach ungefähr einer Stunde wieder zum Großteil versorgt werden, wie die Stadtwerke Heidelberg am Sonntag mitteilten. Nur ein Gewerbegebiet sei für etwa zwei Stunden ohne Strom gewesen. Die Ursache des Ausfalls war zunächst unklar. In Eppelheim und dem betroffenen Heidelberger Stadtteil Wieblingen leben rund 25 000 Menschen.