Technische Störung im Stellwerk Friedrichsfeld - Stillstand am Hauptbahnhof

Mannheim.Fast zwei Stunden Stillstand am Mannheimer Hauptbahnhof: Zu Verspätungen im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn kam es am Donnerstagvormittag zwischen Mannheim, Heidelberg und Darmstadt sowie zwischen Mannheim und Heidelberg. Der Bahnverkehr war auf diesen Strecken fast zwei Stunden lang gestört.

Schuld war laut Bahn eine technische Störung im Stellwerk Friedrichsfeld. Fahrgäste berichteten, dass die Züge im Mannheimer Hauptbahnhof in dieser Zeit still standen, einige Reisende seien kurzzeitig aus den Zügen am Gleis ausstiegen, um frische Luft zu schnappen. Gegen 11.30 Uhr twitterte die Bahn schließlich, dass der Schaden behoben sei. Der längere Stillstand hatte allerdings zur Folge, dass es noch einige Zeit zu weiteren Verzögerungen kam.