Haßloch.Ein technischer Defekt hat nach Polizeiangaben vom Freitag am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr einen Brand in einem Gartenbaubetrieb in Haßloch ausgelöst. Zur Bewässerung war dort zuvor ein Generator in Betrieb genommen worden, der sich wohl selbst entzündete. Die Flammen griffen auf Bäume, Sträucher und eine Gartenlaube über. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.