Telefonaktion: Sollten Eltern Drogentest erzwingen?

Mannheim."Können wir unseren 16-jährigen Sohn ohne dessen Zustimmung untersuchen lassen, ob außer Cannabis noch weiterer Drogenkonsum erfolgte? Falls ja, wo? Unser Sohn behauptet, höchstens mal an einem Joint gezogen und etwas Alkohol getrunken zu haben, was wir seinem Aussehen nach nicht glauben können."

Philip Gerber vom Drogenverein antwortet darauf: „Obwohl Sie aufgrund des Alters Ihres Sohnes eine Untersuchung des Urins oder der Haare veranlassen könnten, würde ich Ihnen dieses Vorgehen nicht raten. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoller, eine derartige Untersuchung Ihres Sohnes von ihm zu fordern und sich im Vorfeld zu überlegen, was für Konsequenzen erfolgen werden, wenn er sich weigert. Es kann ja auch für Ihren Sohn eine Chance sein, den Beweis anzutreten, dass er drogenfrei lebt. Eine zwangsweise Durchführung belastet oftmals das Verhältnis und ist daher höchstens das letzte Mittel. Auch würde ich Ihnen raten, Ihr Vorgehen im Rahmen einer Angehörigenberatung in einer Suchtberatungsstelle oder Erziehungsberatungsstelle zu besprechen. Drogenscreenings können bei allen Hausärzten, im rechtmedizinischen Institut, bei MPU-prüfenden Stellen oder selbst gemacht werden. Da es sich um eine Kann-Leistung der Krankenkassen handelt, sind diese kostenpflichtig. Selbsttest können bei Apotheken und im Internet bezogen werden. Bei allen Varianten ist es wichtig zu wissen, auf welche Sustanzen getestet werden soll.“

