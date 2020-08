Teststation für Reiserückkehrer auch am Mannheimer Hauptbahnhof? Land prüft

Stuttgart.Reisende aus dem Ausland sollen sich in Baden-Württemberg künftig auch an Teststationen im Straßen-, Bahn- und Busverkehr auf das Coronavirus testen lassen können. "Die mobilen Teststationen sollen an geeigneten Standorten mit nennenswertem Reiseverkehr sowie an großen Um- und Ausstiegsbahnhöfen errichtet werden, an denen eine große Anzahl von Reiserückkehrern aus dem Ausland zu erwarten sind", teilte die Pressestelle der Landesregierung am Freitagabend mit. "Und zwar sowohl aus Risiko- als auch aus Nicht-Risikogebieten." Alle Testangebote sind kostenlos.

Die Flughäfen Stuttgart, Baden-Baden und Friedrichshafen werden demnach sukzessive Testmöglichkeiten anbieten. Ab Montag sind bereits Tests am Flughafen Stuttgart möglich. In der kommenden Woche werden darüber hinaus Teststationen an Autobahnparkplätzen und Bahnhöfen schrittweise eingerichtet. Unter anderem seien Stationen an den Hauptbahnhöfen in Karlsruhe und Stuttgart vorgesehen, weitere Bahnhöfe seien in Prüfung, darunter der Hauptbahnhof Mannheim. Im Straßenverkehr soll es Teststationen an Parkplätzen auf den Autobahnen 5, 81, 7 und 8 geben.

Alternativ könnten Reiserückkehrer aus dem Ausland den entsprechenden Test auch kostenlos bei niedergelassenen Ärzten und durch die von den Kassenärztlichen Vereinigungen betriebenen Testzentren durchführen lassen, teilte die Landesregierung mit.

Für den Bahnverkehr sind Teststationen an folgenden Stellen vorgesehen: Karlsruhe Hbf, Stuttgart Hbf, Freiburg oder Basel Badischer Bahnhof, Ulm Hbf (in Prüfung), Mannheim Hbf (in Prüfung),

Im Straßenverkehr sind an folgenden Stellen Testmöglichkeiten vorgesehen:

A 5 - Parkplatz Brachfeld Ost

Der Verkehr des Grenzübergangs B 28 bei Kehl / Europabrücke wird auf der A5 bestmöglich erfasst

A 5 - Parkplatz Neuenburg Ost

Die Verkehre der Grenzübergänge bei Neuenburg und Weil am Rhein werden an dieser Stelle bestmöglich erfasst

A 81 - Parkplatz Räthisgraben

Erfassung des Verkehrs aus Schweiz auf der A 81

A 7 - Parkplatz St. Jakob

Verkehr von Süden kommend in Fahrtrichtung Norden auf der A 7

A 8 - Parkplatz Kemmental

Verkehr von Süden kommend in Fahrtrichtung Nord / Nordwest auf der A 8.