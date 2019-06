The Streets als Publikumserpresser

Mannheim.Das Mannheimer Maisfeld Derby kann sich mit dem siebten The-Streets-Konzert nach siebenjähriger Konzertpause hierzulande brüsten - und Mike Skinner fühlt sich trotz sehr gut gefülltem Palastzelt und ordentlichem Begrüßung nicht ausreichend gewürdigt. „Nice to meet you. I appreciate you coming here. But wake the fuck up!“ (Schön, Euch kennenzulernen. Ich weiß zu schätzen, dass ihr gekommen seid - aber wacht verdammt noch mal auf!), ruft der The-Streets-Frontmann ein paar Mal. Nach ein paar halbleeren Drohungen, nach Hause zu gehen, erinnert der Londoner: „Ich bin’s!!“, bis ihm offenbar endlich genug Ehrerbietung und lautstarker Enthusiasmus entgegengebracht wird. Wobei seine Mischung aus Rap, Rock, hartem, aber herzlichen Dialekt, G-Funk, R&B wäre auch ohne Publikumserpressung anbetungswürdig. Und dabei lassen The Streets ihre großen Hits erstmal völlig außen vor. Aber Skinner lässt nicht locker und erinnert seine Hörer: „Hey, Ihr habt mich bezahlt, dass ich eine Dienstleistung liefere. Was soll ich machen?“ -„Shut up, und rap, Mate“ möchte man ihm zurufen. Sobald er das macht, ist die Derby-Welt in Ordnung. Letztlich möchte er ja nur, dass die Leute ihn anlächeln. Das passiert, als der Sound jazzy-funky-unwiderstehlich wird. Dazu Predigt er Vernunft, obwohl Samstagabend und Partyzeit ist. Das kriegt Skinner ziemlich perfekt zusammen. Trotzdem deutet er seinen euphorischsten Fan aus den ersten Reihen als spirituellen Führer für das Restpublikum aus: „Macht einfach alles nach, was er macht. Dann garantiere ich euch, dass ihr eine gute Zeit habt.“ Während er weiter charmant, aber etwas zu erziehungsberechtigt rumnörgelt, lotet seine Band musikalische Sphären zwischen Beatles und Beastie Boys aus - der Headliner der Headliner 2019 bestätigt seine Position. Und als die ersten Crowdsurfer über die Masse gereicht werden, ist Skinner endlich zufrieden. So zufrieden, dass es Sektduschen setzt. Vorne tanzt jetzt alles! Als er mit harten Raps endgültig abheben könnte, kommt der verhinderte Oberlehrer noch mal raus: „Zwingt euch zum Lächeln“, ist die Parole. Oder “Fokussiert Euch!” Dafür hätte der ansteckende Jamiroquai-Funk danach es auch allein getan. Schließlich kündigt Skinner an, mit einem der Derby-Steckenpferde, die ihn schon die ganze Zeit verwirrt haben, durchs Publikum bis ans Ende der Welt zu reiten. So nennt er das andere Ende des Palastzelts. Und bemerkt ganz richtig: “Ich bin der Verrückte, auf den Ihr gewartet habt!” Und dann hat auch nich das Warten auf Hits wie das intensiv mitgesungene “Dry Your Eyes” ein Ende. “Fit But You Know It” schießt dann den Vogel ab. Oder das Steckenpferd? Egal. Dann lässt sich Skinner mit Steckeneinhorn (“it‘s a fuckin‘ unicorn!“) endlich durchs Publikum tragen - und freut sich, „dass ich euch gezwungen habe, Spaß zu haben“. So sind alle glücklich. Zumal selbst ein Mike Skinner ein exzellentes Konzert nicht kaputt quatschen kann. Zumindest nicht komplett.