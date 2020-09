Theater Felina-Areal zeigt neue Tanzproduktion „solitaire solidaire"

Mannheim.Das Mannheimer Theater Felina-Areal zeigt seine neue Tanzproduktion „solitaire solidaire – Dancers at Work“ in zwei Fassungen. Am Mittwoch, 16. September, 19 Uhr, werden Teile davon live im Theater aufgeführt. Die gesamte Produktion ist online am Sonntag, 13. September, und Montag, 14. September, jeweils von 19 bis 21 Uhr kostenlos zu sehen.

Der Link werde über www.theater-felina.de bekannt geben, so das Theater. Gezeigt werden drei neue Choreographien von und mit Amelia Eisen, Catherine Guerin, Sarah Herr, Aki Kato, Veronika Kornova-Cardizzaro, Crystal Schüttler und Kirill Berezovski. Die Musik stammt von Reiko Monninger, Rainer Böhm, Paul Reinke, Alexis Scharff, Thomas Stabenow und Pedro Valls.

Am Freitag, 18. September, 19.30 Uhr, geht der Abend „Der Bau und andere Monologe“ über die Bühne. Zu sehen gibt es Ausschnitte aus den Stücken „Das Grauen der Therapeuten“ mit Sascha Koal, „Vor dem Gesetz“ und „Der Bau“ von Kafka mit Monika-Margret Steger, „Die Ahmed-Monologe“ von Alain Badiou mit Elisabeth Auer und Hedwig Franke, sowie ein Ausschnitt aus „Der Tod des James Dean“.