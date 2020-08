Ticketshop des „Mannheimer Morgen“ ändert Öffnungszeiten

Mannheim.Der Service- und Ticketshop des „Mannheimer Morgen“ auf den Planken in P 7, 22 ändert von Montag, 17. August, an seine Öffnungszeiten. Um auch Berufstätigen die Möglichkeit zu geben, den Shop im Erdgeschoss der Buchhandlung Thalia zu besuchen, öffnet er künftig von Dienstag bis Samstag zwischen 10 und 14 Uhr. Bisher hatte er von Montag bis Freitag geöffnet. Am kommenden Montag ist also geschlossen, am Dienstag, 18. August, 10 Uhr, geht der Betrieb weiter.