Mannheim.Nun hat es auch die Time Warp erwischt - wegen des Coronavirus ist das Elektrofestival in diesem Jahr abgesagt. Laut Festivalwebseite reagieren de Organisatoren auf eine Anweisung der Stadt Mannheim, das am 4. April stattfindende Festival ausfallen zu lassen. Laut Webseite hoffe man, dass man spätestens 2021 wieder in Mannheim tanzen könne.