Tipps gegen Langeweile: Mannheim online erkunden

Mannheim.Vom Wohnzimmer aus Mannheim erkunden - das geht in Zeiten der Corona-Krise: Viele Einrichtungen haben Online-Angebote - entweder schon länger oder eigens erstellt. Tipps dazu liefern wir in diesem Artikel. Die Liste ist natürlich nicht vollständig: Weitere Tipps zur Freizeit zu Hause speziell für Mannheim werden in sozialen Medien unter dem Hashtag #bleibMAzuhause geteilt.

Kultur, Kunst und Musik

Die Sammlung der Kunsthalle Mannheim kann komplett online erkundet werden – auch Informationen zu Künstlern und Werken stehen auf der Seite. Direktor Johan Holten und sein Team stellen auf ihrer Facebookseite außerdem besondere Austellungsstücke in kurzen Videos vor.

Die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen haben in der Playlist "Faszination Ägypten 2020" fünf Filme auf YouTube veröffentlicht. Kuratorin Dr. Gabriele Pieke spricht über die Sonderausstellung "Marc Erwin Babej: Yesterday - Tomorrow" zu ägyptischer Kunst in der Moderne. Nächste Woche geht es laut Stadtmarketing Mannheim weiter: Kuratorin Eva-Maria Günther zeigt moderne Glaskunst aus der Schau "Chromatik". In Planung sind Videos für Kinder rund um das spannende Reich der Pharaonen in der Ausstellung "Ägypten - Land der Unsterblichkeit".

Das Mannheimer Capitol zeigt am Samstag, 21. März, von 18.30 bis 21 Uhr ein Benefizkonzert mit Sascha im Quadrat und Gästen im Facebook-Livestream: „ROCKT zu HAUSE - Alle bleiben daheim, wir rocken weiter“ lautet der Titel. Es besteht die Möglichkeit zu spenden, teilt das Capitol auf seiner Facebookseite mit. Die Kultureinrichtung richtet einen Fonds ein, aus dem Künstler aus der Region sowie Kulturbetriebe, die keine staatliche Förderung erhalten, unterstützt werden.

Bücher und Lyrik

Die Mannheimer Stadtbücherei stellt E-Books, elektronische Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften zur Verfügung. Der Zugriff auf die digitale Bibliothek ist mit einem gültigen Bibliotheksausweis ohne weitere Kosten möglich, wie die Bibliothek auf ihrer Website mitteilt.

Zum Welttag der Poesie am Samstag, 21. März, gibt es auf der Website metropolpoesie.de unter anderem Online-Lesungen und ein autogenes Lyriktraining als Podcast zu hören - sowie Ausschnitte aus einem Programm zum Thema Gebärdenpoesie zu sehen.

Mannheimer Stadtteile

Vergangenen Sommer haben wir im Rahmen der Serie "Mein Viertel" 89 Orte in Mannheim dokumentiert. Unsere 360°-Rundgänge können Sie hier sehen.

Heidelberg

Auch eine virtuelle Reise nach Heidelberg zu beliebten Touristenattraktionen ist möglich. Das Heidelberger Schloss liefert auf seiner Webseite Einblicke ins Bauwerk und seine Geschichte. Auch den Frühling im Heidelberger Zoo können Sie von der Couch aus erleben: Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann berichtet über die ersten Schritte von Jungtieren und blühende Pflanzen.