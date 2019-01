"Titanic" kommt als Musical ans Nationaltheater

Mannheim.Das Musical "Titanic" wird im Sommer als traditionelle Bespielung des Nationaltheaters Mannheim über die Bühne gehen. Das teilte der Veranstalter BB Promotion jetzt mit. Vom 30. Juli bis 4. August soll die Londoner Neuinszenierung mit deutschen Übertiteln im Rahmen eines exklusiven Deutschlandgastspiels die Theaterferien in der Quadratestadt eröffnen. Neben Mannheim stehen noch München (Deutsches Theater) und Köln (Philharmonie) auf dem Tourplan der Produktion.

"Titanic - The Musical" rankt sich um die legendäre RMS Titanic. Noch auf seiner Jungfernfahrt im Jahre 1912 kollidierte das gigantische Schiff mit einem Eisberg und versank. Bis heute gilt sein Untergang als eines der dramatischsten Unglücke des 20. Jahrhunderts. "Titanic – The Musical" basiert auf den Schicksalen der Menschen an Bord und zeichnet ihre Geschichten nach. Bereits die Original Broadway Produktion erhielt fünf Tony Awards, unter anderem als bestes Musical. Laut BB Promotion läuft der Vorverkauf bereits. (dms)

Info und Karten zu 20 Euro: 0621/10 10 11 und www.tickets-direkt.de