Toter Säugling im Pfingstbergweiher - Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Mannheim.Im Fall des toten Säuglings, der am 12. Januar 2018 von einem Spaziergänger im Pfingstbergweiher gefunden wurde, ist das Ermittlungsverfahren bis auf Weiteres eingestellt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim mit.

Trotz aufwendiger Ermittlungen, darunter eine umfangreiche DNA-Reihenuntersuchung, durch Polizei und Staatsanwaltschaft sei es bislang nicht gelungen, die Herkunft des Säuglings und die genauen Todesumstände zu klären sowie daran beteiligte Personen zu ermitteln.

Rund 2600 Speichelproben von Frauen aus der Umgebung wurden im Zusammenhang mit dem gefundenen toten Baby abgegeben und untersucht.

Der Sonderkommission „Renatus“, die in dem Fall ermittelte, gehörten bis zu 45 Polizeibeamte an. Auch die wiederholte und intensive Öffentlichkeitsfahndung erbrachte bislang keine entscheidenden Hinweise, hieß es in einer Mitteilung.