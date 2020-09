Traktor von Wiese entwendet - Zeugen gesucht

Frankenthal.Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend und Dienstagmittag in Frankenthal einen Traktor entwendet. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrzeug auf einer landwirtschaftlichen Wiese entlang des Studernheimer Wegs. Der Diebstahl muss sich zwischen 20 Uhr am Montag und 13 Uhr am Dienstag ereignet haben. Den Wert des Traktors gibt die Polizei mit rund 25 000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/313-0 oder per Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.