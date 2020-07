Trauer um Udo Scholz: Stimme der Adler verstummt

Mannheim.Der Hallensprecher der Adler Mannheim, Udo Scholz, ist am Mittwoch im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Herzstillstands verstorben. Das teilte der Verein mit. In der Nacht zu Sonntag wurde Scholz in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert.

Seit 1994 war Scholz die Stimme der Adler. Davor war er bei den Fußballvereinen Borussia Dortmund und dem 1. FC Kaiserslautern als Stadionsprecher aktiv gewesen. Bei den Pfälzern soll er den Fan-Gesang "Zieht den Bayern die Lederhosen aus" kreiert haben. Auch der Fußball-Nationalmannschaft verlieh er bei 50 Auftritten seine Stimme. Passend zu seinem Werdegang brachte Scholz eine Autobiographie heraus - Titel: „Ein Leben für das Mikrofon“.

Mit Scholz als Hallensprecher holten die Adler sieben Titel. Doch auch über das Sportliche hinaus kannte sein Engagement keine Grenzen, schreiben die Adler: "Ein offenes Ohr für die Spieler und ihre Familien, für jeden einzelnen Clubangestellten und die Fans war für Udo eine Selbstverständlichkeit.“

„Udo lebte für die Adler, lebte für seine Mitmenschen, liebte beides“, behalten die Blau-Weiß-Roten Scholz in Erinnerung.