Trickdieb in der Fußgängerzone

Darmstadt.Ein 68 Jahre alter Mann aus Darmstadt ist am Samstagmorgen (29.8.) von einem noch unbekannten Trickdieb in der Rheinstraße nahe des Ernst-Ludwigs-Platzes bestohlen worden. Gegen 9.30 Uhr hatte der Täter den Passanten in der Fußgängerzone angesprochen und nach Wechselgeld gefragt. Als der hilfsbereite Darmstädter sein Geldbeutel öffnete gelang es dem Kriminellen sich mehrere Geldscheine zu schnappen und damit die Flucht anzutreten. Als der Bestohlene den Diebstahl bemerkte erstatte er Anzeige bei der Polizei. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall hat die Kripo in Darmstadt übernommen. Derzeit liegt den Beamten des Kommissariats 24 keine Personenbeschreibung des

Trickdiebes vor. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die möglicherweise die Szene beobachten konnten. Auch kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass auf diese Weise weitere Passanten angesprochen

wurden? Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.