Trickdieb stiehlt Schmuck im Wert von 1000 Euro aus Juweliergeschäft

Hockenheim.Ein Trickdieb hat aus einem Juweliergeschäft in der Karlsruher Straße in Hockenheim Schmuck im Wert von 1000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, spielte der Unbekannte am Dienstag gegen 11.15 Uhr zunächst Interesse an einer Halskette vor. Daraufhin interessierte er sich für weiteren Schmuck aus dem Schaufenster. Während die Verkäuferin die Ware zur Anprobe aus dem Schaufenster holte, steckte der Mann die zuvor anprobierte Halskette in seine Tasche. Schließlich gab der Mann vor, Geld von seiner Bank holen zu wollen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 35 Jahre alt, schwarze Hautfarbe, korpulente Statur. Er trug eine schwarze Basecap der Marke Lacoste, ein weißes T-Shirt der Farbe Lacoste, eine schwarze, kurze Sporthose der Marke Puma und weiße Schuhe der Marke Lacoste. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06205/286 00 zu melden.