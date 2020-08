Ludwigshafen.Das Trio Mirtillo gibt an diesem Donnerstag, 18 Uhr, ein Open-Air-Konzert im Innovationszentrum „Freischwimmer“ im ehemaligen Hallenbad Nord (Pettenkoferstraße). Die Gruppe sorgt für ein „Gute-Laune-Programm zwischen Wiener Klassik und südamerikanischem Tango“, so der Verein Fridolin als Veranstalter. Wegen der Corona-Bestimmungen ist eine Anmeldung per E-Mail an Sommerfrische@Fridolin-eV.de nötig.