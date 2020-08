Trotz Ablenkungsmanöver - Wodka-Diebstahl scheitert

Speyer.Zwei Männer haben am späten Montagnachmittag in einem Discounter in Speyer versucht, zwei Wodkaflaschen zu entwenden. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich der 21- und der 27-jährige Mann gegen 17:25 Uhr in dem Geschäft im Weißdornweg. Der Jüngere der beiden machte die Marktleiterin auf sich aufmerkam, indem er sie anstubste, währendessen wollte der 27-Jährige mit den beiden Flaschen im Rucksack den Discounter verlassen. Die Marktleiterin durchschaute das Ablenkungsmanöver aber und forderte die beiden Männer auf, stehen zu bleiben. Diese reagierten jedoch nicht und mussten von zwei Passaten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Eine Alkoholkontrolle ergab bei ihnen Werte von 3,20 und 2,52 Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen bekamen die polizeibekannten Männer einen Platzverweis ausgesprochen.