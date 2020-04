Trotz Frühlingswetters: Südwesten verhält sich vernünftig

Stuttgart/Rhein-Neckar.Die Polizei in Baden-Württemberg hat im Bundesland am Wochenende insgesamt 1700 Verstöße gegen das Bundesinfektionsschutzgesetz festgestellt. Das teilte das Innenministerium mit. Vor allem sei größtenteils gegen das „Verweilen im öffentlichen Raum“ mit mehr als zwei Personen verstoßen worden. 1250 Zuwiderhandlungen wurden darunter seitens der Beamten registriert. Auch außerhalb der Öffentlichkeit wurden 127 Fälle festgestellt, in denen Gruppen von mehr als vier Personen zusammenkamen. Trotzdem zeigt sich Innenminister Thomas Strobl (CDU) zufrieden mit der Bilanz: „Das Gute ist: Trotz des herrlichen Frühlingswetters verhält sich die weit überwiegende Zahl der Menschen vernünftig und hält sich an die notwendigen Regeln.“

Insgesamt hat die Polizei etwa 1900 Fahrzeuge und 14 700 Personen im Südwesten kontrolliert. Rund 500 Beamte waren dafür im Einsatz. Verschiedene Polizeipräsidien setzten zusätzlich die Reiterstaffel ein. Auch in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis wurde davon Gebrauch gemacht. „Wir haben insgesamt flächendeckend im ganzen Land eine hohe Präsenz der Polizei erreicht. Das gilt insbesondere auch in bekannten Naherholungsgebieten und eher ländlich geprägten Bereichen. Die Botschaft ist klar: Es geht um Menschenleben, und deshalb schaut die Polizei ganz genau hin“, so Strobl weiter.

"Einfach gelagerte Sachverhalte" in der Region am Samstag

In der Region Rhein-Neckar kontrollierten die Beamten allein am Samstag 1376 Personen und 113 Fahrzeuge. Dabei stellten sie 112 Zuwiderhandlungen gegen das Infektionsschutzgesetz fest, 72 davon in Mannheim, 17 in Heidelberg und 23 im Rhein-Neckar-Kreis. Bei dem überwiegenden Teil der Verstöße handelte es sich nach Angaben der Polizei um „einfach gelagerte Sachverhalte“: Zusammenkünfte von drei bis vier Personen oder die Unterschreitung der Mindestabstände von 1,5 Meter zueinander.

Mit Blick auf Ostern und die kommenden Feiertage kündigt Strobl im Land weitere intensive Kontrollen an. Zwar sei die Sehnsucht der Menschen, ihre Liebsten zu sehen, besonders groß. Aber Nähe zu zeigen bedeute in diesen Zeiten, Abstand zu halten. Weiter erklärt Strobl: "Wenn die notwendigen Maßnahmen konsequent eingehalten werden, ist das das beste Mittel, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen."

Die Polizei in Baden-Württemberg hat in den vergangenen zwei Wochen Tausende Kontrollen im Land zur Eindämmung der Corona-Pandemie durchgeführt. Seit Beginn der bundesweiten Ausgangsbeschränkungen am 23. März habe man mehr 70 000 Menschen kontrolliert und sensibilisiert, teilte das Innenministerium am Montag in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit. 8842 Fälle hatten demnach Anzeigen zur Folge. In mehr als 80 Prozent der Anzeigen handelte es sich um unerlaubte Menschenansammlungen von mehr als zwei Personen, wie ein Ministeriumssprecher erklärte.