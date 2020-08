Trotz leichter Erholung: Dickes Halbjahres-Minus bei Südwest-Exporten

Stuttgart.Die Südwest-Unternehmen beobachten bei ihren Auslandsgeschäften allmählich eine Erholung von den Einschränkungen der Corona-Pandemie. Zwar lag der Wert der baden-württembergischen Exporte im ersten Halbjahr mit 90,6 Milliarden Euro 11,5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Allerdings verzeichnen die Datensammler mit jedem weiteren Monat immer deutlichere Anzeichen für eine Normalisierung der Lage. Während die Ausfuhren im April (minus 34,5 Prozent) und im Mai (minus 26,8 Prozent) im Vorjahresvergleich noch dramatisch eingebrochen waren, lagen sie im Juni nur noch 5,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Deutschlandweit ging der Wert der Warenausfuhren in den ersten sechs Monaten des Jahres um 13,4 Prozent auf 576,8 Milliarden Euro zurück.