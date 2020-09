TSG Hoffenheim Präsident Peter Hofmann ist tot

Zuzenhausen.Der langjährige Vorstand des Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim, Peter Hofmann, ist nach langer Krankheit am Freitag mit 61 Jahren gestorben. Das teilte der Verein über den Nachrichtendienst Twitter mit.

Die TSG Hoffenheim trauert um ihren langjährigen Vorstand Peter Hofmann.



„Ich bin zutiefst erschüttert über Peters Tod. Wir haben in Peter Hofmann einen Mann verloren, der die TSG wie kein anderer kannte und gelebt hat. Sein Wirken wird unvergessen bleiben. Wir werden ihn sehr vermissen. Er wird uns bitter fehlen, als verbindende Instanz, hat er doch den TSG e.V. und die TSG Spielbetriebs-GmbH mit viel Leidenschaft zu einer Familie zusammengeführt. Seinem Andenken schulden wir es, die Zukunft in seinem Sinne zu meistern. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie“, würdigt TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp das Wirken seines langjährigen Weggefährten auf der offiziellen Webseite des Vereins.

Laut TSG Hoffenheim war Hofmann vor seiner Tätigkeit als Präsident aktiver Spieler, Spielausschussvorsitzender und Abteilungsleiter Fußball. Er gehörte dem Verein seit 1966 an. Hofmann begleitete den Klub in verschiedenen Funktionen von der A-Klasse bis in die Bundesliga und in die Champions League.