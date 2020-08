Überfall am Bahnhof Mitte - Geldkarte geraubt

Ludwigshafen.Ein 35-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgem am Bahnhof Mitte in Ludwigshafen geschlagen und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, sprach ein Unbekannter den 35-jährigen Mannheimer gegen 5 Uhr an und forderte plötzlich dessen Geldbeutel. Dazu schlug und trat er auf sein Gegenüber ein, bis dieser stürzte. Der Täter konnte sich eine Bankkarte des Opfers greifen und flüchtete damit. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 25 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß. Er hatte kurze dunkelblonde Haare und trug schwarze Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2122 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.