Worms.Wegen eines Falls von schwerem Raub ermittelt die Polizei in Worms. Ein 33-Jähriger war demnach in der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr mit dem Rad im Kirschgartenweg unterwegs. Dort sollen ihn zwei Unbekannte mit langen Gegenständen vom Fahrrad geprügelt haben, bis er das Bewusstsein verlor. Als der Mann zu sich kam, fehlten Dokumente und Geld. Hinweise an die Polizei unter 06241/8520.