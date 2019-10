Ulrike Freundlieb wird verabschiedet

Mannheim.Oberbürgermeister Peter Kurz hat am Mittwoch die Mannheimer Bildungsdezernentin Ulrike Freundlieb offiziell verabschiedet. Ende des Monats geht sie in den Ruhestand, ihr Nachfolger ist der bisherige Grünen-Stadtrat Dirk Grunert. Beim Festakt in der Integrieren Gesamtschule Herzogenried betonte Kurz: „Sie hat mit großer Konsequenz die Themen Bildungsgerechtigkeit, Maßnahmen gegen Kinderarmut und ,gesunde Stadt’ verfolgt.“ In ihrer Amtszeit trieb Ulrike Freundlieb unter anderem den Ausbau der Ganztagsschulen und der städtischen Unterstützungssysteme für Schulen voran. Ihrem Nachfolger und der gesamten Stadtgesellschaft legte sie die Schaffung weiterer Kinderbetreuungseinrichtungen „ganz dringend ans Herz“.