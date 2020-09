Umfrage zum Radverkehr - Stadt sammelt online Rückmeldungen von Bürgern

Ludwigshafen.Wie fahrradfreundlich ist Ludwigshafen? Mit dieser Fragestellung befasst sich eine Umfrage zum ADFC-Fahrradklima-Test 2020, die von 1. September bis 30. November läuft. Der Fahrrad-Club ruft gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium Radfahrer dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. In diesem Jahr ist das Thema Fahrradfahren zu Zeiten von Corona das Schwerpunktthema. Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt bittet Ludwigshafener, daran teilzunehmen.

„Fahrradfreundlichkeit ist ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebensqualität geworden. Deshalb haben wir in Ludwigshafen für den Radverkehr in letzter Zeit auch einiges getan“, so Thewalt. Was läuft gut, was läuft schlecht – das können Teilnehmer unter www.fahrradklima-test.de angeben. Beim letzten ADFC-Fahrradklima-Test 2018 schloss Ludwigshafen durchschnittlich ab.