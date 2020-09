Umleitung der Buslinie 28 und des Moonliner M3 aufgrund von Tiefbauarbeiten

Heidelberg.Aufgrund von Tiefbauarbeiten im Kolbenzeil in Heidelberg werden die Busline 28 sowie der Moonliner M3 vom heutigen Montag, 7. September, bis voraussichtlich Freitag, 9. Oktober umgeleitet. Nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH werden die Busse der Linie 28 in Fahrtrichtung Rohrbach Markt zwischen der Haltestelle Kolbenzeil und der Ersatzhaltestelle Baden-Badener-Straße (in der Ortenauer Straße) über die Haltestelle Freiburger Straße sowie die Karlsruher und Ortenauer Straße umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg in Richtung Rohrbach.

Der Moonliner M3 wird in Fahrtrichtung Bismarckplatz zwischen den Haltestellen Kolbenzeil und Maria-von-Graimberg-Haus über die Haltestelle Freiburger Straße sowie die Ersatzhaltestelle Baden-Badener-Straße (in der Ortenauer Straße) umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg in Richtung Bismarckplatz.