Heidelberg.Aufgrund von Reparaturarbeiten an der Notrufanlage wird der Schlossbergtunnel für einige Stunden gesperrt sein. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mitteilt, wird die Sperrung von 20 Uhr am Mittwochabend bis Donnerstagmorgen um 2 Uhr andauern. Das hat Auswirkungen auf die die Buslinien 31 und 32: In Fahrtrichtung Neuenheimer Feld fahren die Busse eine Umleitung zwischen Herrenmühlstraße und Bismarckplatz.