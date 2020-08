Umweltaktivisten färben Schwanenteich grün

Heidelberg.„Für ein klimaneutrales Heidelberg“ sind. Am Samstag rund zwanzig Aktivisten in der nördlichen Weststadt in Heidelberg zusammengekommen. Die Mitglieder der Organisation „Extinction Rebellion“ (XR) wollten eine aus ihrer Sicht „grüngewaschene“ Heidelberger Klimapolitik kritisieren. Viel werde geredet, aber nicht genug getan, beklagte Michaela Vogt. Bis 2025 müsse die Stadt klimaneutral werden, nicht erst fünf Jahre später, verlangte die Sprecherin der Klimaschutzgruppe. Mit dem am 9. Mai 2019 ausgerufenen Klimanotstand hatte OB Eckart Würzner das Jahr 2030 als Zielmarke festgelegt. Dass die Stadt immer wieder hervorhebe, sich seit 30 Jahren im Klimaschutz zu engagieren, sei nicht ausreichend.

Dabei griffen die Aktivisten bewusst eine Aussage des Rathauschefs heraus: „Wir müssen uns nicht daran orientieren, was heute möglich ist, sondern das tun, was nötig ist.“ Nötig ist nach Meinung von Extinction Rebellion eine Menge: Neben der möglichst baldigen Klimaneutralität solle die Stadt bis 2025 „raus aus der Fernwärme vom Großkraftwerk Mannheim“. Bisher stammten 75 Prozent der in Heidelberg genutzten Fernwärme aus der Steinkohle. Bei der Wärmeversorgung entstünden dadurch 35 Prozent der Treibhausgas-Emissionen. Die Chance, unabhängig vom GKM zu werden, biete sich 2023. Dann endet der Liefervertrag zwischen Stadtwerken und Fernwärme Rhein-Neckar. Um praktikable Alternativen zu etablieren, fordern die Klimaaktivisten die sofortige Durchführung einer Potenzialstudie.

Eine solche Erhebung war bereits im 30-Punkte-Plan vorgesehen, den der Gemeinderat im November 2019 verabschiedet hatte. Jedoch sei auch in dieser Richtung noch nichts Konkretes passiert, kritisiert Michaela Vogt. Als mögliche Alternativen sieht sie unter anderem die tiefe Geothermie bei Plankstadt/Eppelheim, Agroforstwirtschaft im Holz-Heizkraftwerk, Neckarwärme über Flusswärmepumpen und Solarthermie. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hatten die jungen Menschen das Wasser in mehreren Brunnen buchstäblich „grüngewaschen“. Das lösliche Natriumsalz Uranin, das auch am Schwanenteich und an der Fontäne am Konrad-Adenauer-Platz zum Einsatz kam, sei laut Umweltbundesamt biologisch abbaubar und für Mensch und Natur unbedenklich.

Neben dem fluoreszierenden Wasser formierten sich die Protest-Teilnehmer zu einem „Die-In“. Auf dem Boden liegend wollten sie so veranschaulichen, dass die ökologische Krise eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit darstelle. Begleitet wurde die Aktion von einem Kommunikationsteam der Polizei. Ob es sich bei den Protesten um eine Spontanversammlung oder um eine nicht angemeldete Demonstration handelte, werde die Verwaltungsbehörde noch beurteilen, hieß es. Eines stellte Kimaaktivistin Michaela Vogt klar: „Wirklich CO2-freie Wärme erhalten nur 12,5 Prozent der Heidelberger Haushalte“. Dieser auf Daten des BUND basierende Wert sei realistischer als die von der Stadt vermeldeten 50 Prozent. Die darin eingerechnete Müllabwärme könne nämlich nicht als „CO2-frei“ bezeichnet werden. Während ab September Gespräche zwischen Stadtwerken und Heidelberger Interessengruppen stattfinden, will Extinction Rebellion die weitere Entwicklung kritisch beobachten. Für Oktober ist indes eine neue Kampagne geplant: „Liebes grüngewaschenes Heidelberg, nimm den Klimanotstand Ernst!“