Unbekannte Autofahrerin flüchtet nach Unfall mit Straßenbahn

Heidelberg.Eine unbekannte Autofahrerin ist am Donnerstag nach einem Unfall mit einer Straßenbahn in Heidelberg geflüchtet. Zuvor war die Unbekannte nach Polizeiangaben gegen 15.20 Uhr mit einer Tram der Linie 21 im Stadtteil Handschuhsheim zusammengestoßen. Von der Berliner Straße kommend hatte sie nach links in die Zeppelinstraße abbiegen wollen, übersah aber offensichtlich die entgegenkommende Bahn und kollidierte mit dieser. Sie entfernte sich kurzerhand mit ihrem dunklen Auto, als der Straßenbahnfahrer seine Leitstelle verständigte.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 EUR. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621-174-4110 bei der Polizei.