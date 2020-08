Unbekannte brechen in Büroräume eines Fleischhandels ein

Ludwigshafen.Bislang unbekannte Täter sind in die Büroräumlichkeiten eines Fleischhandels im Hedwig-Laudien-Ring in Ludwigshafen eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr. Die Unbekannten durchwühlten die Räume und stahlen unter anderem Werbemittel und Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-22 22 zu melden.