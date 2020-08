Heidelberg.Unbekannte sind am Mittwoch in eine Gaststätte im Stadtteil Bergheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter zwischen 0:30 und 11:15 Uhr durch ein Oberlicht am Fenster in die Räumlichkeit in der Bergheimer Straße ein. Aus zwei unverschlossenen Schubladen entwendeten sie mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/991700 zu melden.