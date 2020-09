Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Neustadt.Bislang unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus in der Deidesheimer Straße in Neustadt eingebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brachen die Unbekannten am frühen Dienstagmorgen zwischen 4.30 und 5 Uhr die Terrassentür des Wohnhauses auf. Als die Bewohner von den Geräuschen wach wurden, flüchteten die Täter. Nach ersten Ermittlungen wurde lediglich ein Geldbeutel entwendet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-27 73 zu melden.