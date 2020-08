Unbekannte greifen 22-Jährigen an – Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Mehrere bislang unbekannte Personen haben einen 22-jährigen Mann am Rheinufer in Höhe der Zollhofstraße in Ludwigshafen angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich die Auseinandersetzung am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr. Der 22-jährige Ludwigshafener konnte keine Beschreibung der Täter angeben. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Grund des Angriffs ist noch unklar. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963 21 22 zu melden.