Unbekannte greifen 68-Jährigen an und verlangen Bargeld

Ludwigshafen.Zwei bislang unbekannte Männer haben einen 68-jährigen Mann in der Prinzregentenstraße in Ludwigshafen angegriffen und dessen Bargeld verlangt. Laut Polizeiangaben vom Mittwoch drückte einer der beiden Täter den 68-Jährigen in der Nacht auf Dienstag gegen 2 Uhr gegen eine Wand und forderte die Herausgabe seines Bargelds. Daraufhin flüchteten die Unbekannten. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, dunkles Haar. Er trug zur Tatzeit ein T-Shirt und eine blaue Jeans. Der zweite Unbekannte soll ebenfalls etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/963-15 00 entgegen.