Unbekannte klauen drei Motorräder – 40.000 Euro Schaden

Hockenheim.Bislang unbekannte Täter sind bei einem Motorradhändler in der Speyerer Straße in Hockenheim eingebrochen und haben insgesamt drei Motorräder des Typs „Ninja“ gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hebelten die Unbekannten am Samstagmorgen gegen 3.40 Uhr die Eingangstür auf. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf fast 40 000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-44 44 zu melden.