Unbekannte legen Betonklotz auf Fahrbahn – 1000 Euro Schaden an Pkw

Mannheim.Bislang unbekannte Täter haben in der Mannheimer Straße im Bereich des REWE-Markts im Mannheimer Stadtteil Käfertal einen Betonklotz auf die Fahrbahn gelegt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erkannte ein Pkw-Fahrer diesen in der Nacht von Freitag auf Samstag zu spät und fuhr auf das Hindernis auf. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/71-84 00 entgegen.