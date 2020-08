Ludwigshafen.Bislang unbekannte Täter haben einen Altkleidercontainer in der Prälat-Caire-Straße in Ludwigshafen in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer in der Nacht zum Montag gegen 1.20 Uhr entdeckt und gemeldet. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde brennendes Material in den Einwurfschacht geworfen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-22 22 zu melden.