Unbekannte setzen Fahrzeug in Brand – Zeugen gesucht

Lorsch.Ein Smart ist in der Tiergartenschneise in Lorsch auf einem Parkplatz hinter dem Schwimmbadkiosk völlig ausgebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entstand durch das Feuer am Dienstag gegen 14.10 Uhr ein Sachschaden in Höhe von etwa 13 000 Euro. Zeugen entdeckten den Brand und meldeten den Vorfall der Polizei und Feuerwehr, woraufhin die Einsatzkräfte die Flammen zügig löschen konnten. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen die Ermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass der Brand bewusst von jemandem gelegt worden war. Zeugen, die ab 13.45 Uhr verdächtige Personen am Tatort gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/70-60 zu melden.