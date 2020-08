Unbekannte sprengen Geldautomaten - Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim.In der Nacht auf Donnerstag sind in der Hauptstraße in Dannstadt-Schauernheim zwei Geldautomaten gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist noch unklar, ob Geld entwendet wurde, ebenso noch unbekannt ist die Schadenshöhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und gibt die Tatzeit mit 4.30 Uhr an. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 oder per Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de melden.