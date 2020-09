Mannheim.Bislang unbekannte Täter sind in ein Kiosk in der Hallesche Straße im Mannheimer Stadtteil Vogelstang eingebrochen. Laut Polizeiangaben vom Montag öffneten die Täter in der Nacht auf Samstag gewaltsam ein gekipptes Fenster und gelangten so ins Innere. Die Unbekannten entwendeten daraufhin etwa 50 Getränkeflaschen sowie Bargeld. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/71-84 00 zu melden.