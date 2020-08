Unbekannte stehlen Geräte aus Elektroladen – Zeugen gesucht

Bensheim.Zwei bislang unbekannte Täter haben mehrere Produkte aus einem Elektroladen in der Fehlheimer Straße in Bensheim gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gelangten die Täter mit dem Einsatz einer Flex in der Nacht zum Mittwoch gegen 2.30 Uhr in den Markt und entwendeten unter anderem ein Notebook und ein Tablet. Ersten Ermittlungen zufolge packten sie ihre Beute in große schwarze Taschen und suchten daraufhin das Weite. Die Unbekannten sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Einer von ihnen trug eine dunkle Kapuzenjacke, blaue Jeans und braune Schuhe. Der zweite Täter trug einen türkisfarbenen Kapuzenpullover, eine dunkle Jogginghose und helle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/70 60 zu melden.