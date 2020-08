Unbekannte stehlen hochwertige Messgeräte aus Optikergeschäft

Bad Dürkheim.Bislang unbekannte Täter sind in ein Optikergeschäft auf dem Stadtplatz in Bad Dürkheim eingebrochen und haben zwei hochwertige Messgeräte aus dem Verkaufsraum gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlugen die Unbekannten am frühen Montagmorgen zwischen 2.40 und 2.55 Uhr die Tür des Geschäfts ein und flüchteten mit dem Diebesgut. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06322/96-30 zu melden.