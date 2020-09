Unbekannte stehlen mittels Wechselfallenschwindels 200 Euro aus Möbelgeschäft

Mannheim.Zwei bislang unbekannte Täter haben in einem Möbelgeschäft in der Seckenheimer Landstraße in Mannheim-Neuostheim mittels Wechselfallenschwindels rund 200 Euro gestohlen. Laut Polizeiangaben vom Mittwoch wollten die Unbekannten am Freitag einen Kleinartikel im Wert von 11 Euro mit einem 500 Euroschein bezahlen. Die Kassiererin legte das Wechselgeld daraufhin auf den Verkaufstresen. Plötzlich machten die beiden Täter einen Rückzieher, nahmen ihren Schein zurück und verließen eilig das Geschäft. Die überrumpelte Mitarbeiterin, die durch ein Gespräch von den beiden Trickdieben abgelenkt worden war, stellte anschließend fest, dass 200 Euro des Wechselgeldes fehlten.

Der erste der beiden Täter wird wie folgt beschrieben: südosteuropäischer Phänotyp, etwa 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, schwarze kurze Haare, rundliches Gesicht, sehr gepflegtes Äußeres. Die zweite Täterin ist weiblich, ebenfalls südosteuropäischer Phänotyp, etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, zierlicher Körperbau und hatte ihre schwarzen langen Haare zum Zopf gebunden. Sie trug eine schwarze Basecap mit der Aufschrift „NY“. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/174-33 10 entgegen.