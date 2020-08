Unbekannte stehlen Schmuck im Wert von 9000 Euro aus Schmuckgeschäft

Bad Dürkheim.Bislang unbekannte Täter haben aus einem Schmuckgeschäft in der Bruchstraße 9 in Bad Dürkheim Schmuck im Wert von 9000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schlugen die Unbekannten in der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 8.15 Uhr, das Schaufenster mit einem Stein ein und flüchteten anschließend mit der Beute. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06322/96 30 zu melden.