Unbekannte stehlen Zubehör aus rund 20 Wohnmobilen auf Ausstellungsgelände

Mannheim.Bislang unbekannte Täter sind in das Gelände eines Wohnmobilhändlers in der Straße „Hinter dem Wolfsberg“ im Mannheimer Stadtteil Vogelstang eingebrochen und haben aus rund 20 Fahrzeugen Dieselsteuerungsmodule gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gelangten die Unbekannten in der Nacht von Freitag auf Samstag auf das Firmen- und Ausstellungsgelände für Reisemobile und öffneten an den 20 neuen und gebrauchten Fahrzeugen die Motorhauben. Danach flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlschadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Aktuell werden die Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage ausgewertet. Zudem werden Zeugen des Einbruchs gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/71-84 90 bei den Beamten zu melden.