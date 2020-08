Unbekannte verletzten 21-Jährigen mit abgebrochenem Flaschenhals

Mannheim.Bei einem Streit zwischen vier Männern in der Waldhofstraße im Mannheimer Stadtteil Herzogenried ist ein 21-Jähriger mit einem abgebrochenen Flaschenhals verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren zwei der Männer im Alter von 19 und 21 Jahren am Donnerstag gegen 23 Uhr mit dem Auto stadteinwärts unterwegs. Als sie an einer roten Ampel anhalten mussten, liefen die anderen beiden bislang unbekannten Männer gerade am Fahrzeug vorbei und beleidigten die beiden Insassen. Außerdem traten die Unbekannten gegen den stehenden Pkw. Dies führte zunächst zu einem verbalen Disput, der schließlich in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei wurde der 21-Jährige mit dem abgebrochenen Hals einer Glasflasche am Hals verletzt. Die beiden Unbekannten Männer flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde von seinem Mitfahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174 44 44 zu melden.