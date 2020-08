Unbekannte zerkratzen mindestens 20 Autos

Birkenau.Zerkratzte Autos und ein zerdepperter Verkehrsspiegel: Auf rund 50 000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den Unbekannte im südhessischen Birkenau angerichtet haben. Die Täter beschädigten mindestens zwanzig Fahrzeuge, die entlang zweier Straßen abgestellt waren, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Der zerstörte Spiegel stand an der Hauptstraße von Birkenau. Vermutlich seien die Täter bereits seit dem vergangenen Wochenende unterwegs gewesen. Aufgefallen waren die zerkratzten Wagen am Dienstag. An dem Tag hatte ein Zeuge auch eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe der Tatorte gesehen.