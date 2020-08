Unbekannte zünden ehemaliges Kaufhaus an – 15 000 Euro Sachschaden

Lampertheim.Bei einem Brand am Freitag in einem ehemaligen Kaufhaus in der Straße „Auf der Laubwiese“ in Lampertheim ist ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurden nach der bisherigen Spurenlage Holzbohlen im Inneren des Gebäudes angezündet. Das Holz hatte zur Absicherung im ehemaligen Kaufhaus gedient. Das Feuer wurde gegen 2.30 Uhr entdeckt, nachdem die Sprinkleranlage ausgelöst hatte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/70-60 zu melden.