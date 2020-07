Unbekannter beschädigt Pkw und flüchtet

Frankenthal.Ein bislang unbekannter Täter hat vermutlich beim Ausparken das Fahrzeugheck eines goldfarbenen Ford Ka in der Westlichen Ringstraße in Frankenthal beschädigt und ist daraufhin geflüchtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckte die 20-jährige Geschädigte den Schaden an ihrem Fahrzeug am Donnerstag gegen 13.15 Uhr. Sie hatte ihr Auto bereits gegen 11 in der Westlichen Ringstraße geparkt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/313 32 16 zu melden.